|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|1000
|750
|40
|массив сосны
|56
|22390
|1800
|1000
|750
|40
|массив сосны
|52
|20890
|1600
|800
|750
|40
|массив сосны
|41
|16890
|1400
|800
|750
|40
|массив сосны
|37
|15690
|1200
|600
|750
|40
|массив сосны
|28
|12390
|1000
|600
|750
|40
|массив сосны
|26
|11590
|2000
|1000
|750
|40
|массив сосны
|71
|55390
|1800
|1000
|750
|40
|массив сосны
|65
|50690
|1600
|800
|750
|40
|массив сосны
|50
|38090
|1400
|800
|750
|40
|массив сосны
|46
|34290
|1200
|600
|750
|40
|массив сосны
|34
|24390
|1000
|600
|750
|40
|массив сосны
|30
|21490
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло