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Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Джимпи
49 оценок
29 90017
35 900 ₽
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Реальное изображение товара 1 Стол Лофт Джимпи производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стол Лофт Джимпи производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Лофт Джимпи

Артикул: CH-004-739
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт Джимпи — стильный акцент для вашего заведения.

Современный обеденный стол с оригинальной конструкцией станет изюминкой любого ресторана, кафе или офисного пространства. Натуральная деревянная столешница в теплых тонах создает уютную атмосферу, а металлическая опора добавляет ноту современного шика.

Преимущества:
✔ Уникальный дизайн — звездообразная конструкция делает стол визуальным центром помещения
✔ Практичность — матовая деревянная поверхность устойчива к пятнам и царапинам
✔ Устойчивость — инновационная конструкция основания обеспечивает максимальную стабильность
✔ Универсальность — нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер

Стол Лофт Джимпи - это инвестиция в имидж вашего бизнеса и комфорт посетителей. Идеальный выбор для владельцев, которые ценят оригинальный дизайн и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт Джимпи - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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