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Стол Лофт Джимпи - фото 1Стол Лофт Джимпи - фото 2Стол Лофт Джимпи - фото 3

Стол Лофт Джимпи

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Характеристики товара

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Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 1000 750 40 массив сосны 56 22390
1800 1000 750 40 массив сосны 52 20890
1600 800 750 40 массив сосны 41 16890
1400 800 750 40 массив сосны 37 15690
1200 600 750 40 массив сосны 28 12390
1000 600 750 40 массив сосны 26 11590
2000 1000 750 40 массив сосны 71 55390
1800 1000 750 40 массив сосны 65 50690
1600 800 750 40 массив сосны 50 38090
1400 800 750 40 массив сосны 46 34290
1200 600 750 40 массив сосны 34 24390
1000 600 750 40 массив сосны 30 21490

Варианты столешницы

Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт Джимпи - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Стол Лофт Джимпи, столешница бук
Стол Лофт Джимпи, столешница букСтол Лофт Джимпи, столешница бук
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