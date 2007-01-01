Характеристики товара
Описание
Стол Лофт Джимпи — стильный акцент для вашего заведения.
Современный обеденный стол с оригинальной конструкцией станет изюминкой любого ресторана, кафе или офисного пространства. Натуральная деревянная столешница в теплых тонах создает уютную атмосферу, а металлическая опора добавляет ноту современного шика.
Преимущества:
✔ Уникальный дизайн — звездообразная конструкция делает стол визуальным центром помещения
✔ Практичность — матовая деревянная поверхность устойчива к пятнам и царапинам
✔ Устойчивость — инновационная конструкция основания обеспечивает максимальную стабильность
✔ Универсальность — нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер
Стол Лофт Джимпи - это инвестиция в имидж вашего бизнеса и комфорт посетителей. Идеальный выбор для владельцев, которые ценят оригинальный дизайн и практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет