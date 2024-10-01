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Стул вращающийся Робб, велюр, серый - фото 1Стул вращающийся Робб, велюр, серый - фото 2Стул вращающийся Робб, велюр, серый - фото 3Стул вращающийся Робб, велюр, серый - фото 4

Стул вращающийся Робб, велюр, серый

Артикул: CH-066-619
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья555 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки33.90 кг

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