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Настоящее фото товара Стул Wishbone интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Wishbone интерьерный, белый
46 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Wishbone интерьерный, белый - фото 1Стул Wishbone интерьерный, белый - фото 2Стул Wishbone интерьерный, белый - фото 3Стул Wishbone интерьерный, белый - фото 4

Стул Wishbone интерьерный, белый

Артикул: CH-028-194
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасабук
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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