Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья60 мм
- Глубина сиденья53 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Шезлонг Бирма 1
Зеркало Парма 5
Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый
Кресло Drift M, кожа черная
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Барный стул Mira, красная кожа
Кресло-качалка Томми
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром