Товар в корзине. Перейти
Стул Пард темно-синий - фото 1Стул Пард темно-синий - фото 2Стул Пард темно-синий - фото 3Стул Пард темно-синий - фото 4Стул Пард темно-синий - фото 5Стул Пард темно-синий - фото 6Стул Пард темно-синий - фото 7Стул Пард темно-синий - фото 8Стул Пард темно-синий - фото 9

Стул Пард темно-синий

Артикул: CH-036-103
36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Пард светло-коричневый
Стул Пард светло-коричневый
Следующий Кресло Эллиот, зеленый x2
Стул Пард светло-коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес11.65 кг
  • Объем0.218 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул офисный Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
134

Стул офисный Эконом

Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
117

Стул персонала Luga

Настоящее фото товара Стул посетителя Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
105

Стул посетителя Стандарт

Настоящее фото товара Стул складной офисный Комфорт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
46

Стул складной офисный Комфорт, бежевый

Настоящее фото товара Стул складной офисный Комфорт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
42

Стул складной офисный Комфорт, серый

Настоящее фото товара Стул Фабрикант, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
78

Стул Фабрикант, черный каркас

Распродажа
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основаНастоящее фото товара Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59027
18 390 ₽
67

Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Simple, голубоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
41

Кресло офисное TopChairs Simple, голубое

Стул-кресло Самба М, белыйНастоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
56

Стул-кресло Самба М, белый

Распродажа
Стул-кресло Самба М, желтыйНастоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69020
4 590 ₽
41

Стул-кресло Самба М, желтый

С этим товаром покупают

Кресло пластиковое Costa, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
54

Кресло пластиковое Costa, белый

Настоящее фото товара Ножка деревянная 108 , произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
46

Ножка деревянная 108

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
31

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилкаНастоящее фото товара Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
100

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
44

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

В наличии 7 шт.
Стул полубарный Berg, бархат синийНастоящее фото товара Стул полубарный Berg, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
62

Стул полубарный Berg, бархат синий

Распродажа
Стул Алексис велюр сине-зелёныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр сине-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
92

Стул Алексис велюр сине-зелёный

Другие товары из раздела офисные стулья

Кресло БетаНастоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
47

Кресло Бета

Настоящее фото товара Кресло Коко G, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
60

Кресло Коко G

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Unit, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Unit, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99031
15 790 ₽Оптовая цена
41

Кресло офисное TopChairs Unit, черное

В наличии 19 шт.
Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
43

Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый

В наличии 27 шт.
Кресло для офиса МГ-19Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
35

Кресло для офиса МГ-19

Кресло College H-935L-2/BeigeНастоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
66

Кресло College H-935L-2/Beige

Стул Абвиль, бежевыйНастоящее фото товара Стул Абвиль, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
59

Стул Абвиль, бежевый

В наличии 3 шт.
Кресло поворотное Race, красный, экокожаНастоящее фото товара Кресло поворотное Race, красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
79

Кресло поворотное Race, красный, экокожа

Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сеткаНастоящее фото товара Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
80

Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сетка

Компьютерное кресло Konfi, светло-серыйНастоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
11

Компьютерное кресло Konfi, светло-серый

Товар в корзине

Стул Пард темно-синий
Стул Пард темно-синий
от 12 090
В корзине

С этим товаром покупают

Кресло пластиковое Costa, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
54

Кресло пластиковое Costa, белый

Настоящее фото товара Ножка деревянная 108 , произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
46

Ножка деревянная 108

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
31

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилкаНастоящее фото товара Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
100

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка