Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый
4890 ₽
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Барный стул МАРСЕЛЬ со спинкой непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу. Основа барного стула МАРСЕЛЬ - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Сиденье стула изготовлено из экологически чистой гнутоклееной фанеры и обтянуто экокоей с применением пенополиуретана различной толщины. Мягкие формы стеганогго сиденья обеспечат посетителю комфорт.