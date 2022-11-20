Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
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Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Oliver экокожа капучино
Стул Oliver экокожа черный
Стул пластиковый Maxi Diva, фисташковый
Стул William ромб бархат коричневый
Лаунж-зона Эстелья, четырехместная
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Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05