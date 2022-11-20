Товар в корзине. Перейти
Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый - фото 1Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый - фото 2Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый - фото 3

Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый

Артикул: CH-052-430
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Grace Экокожа Черный
Стул барный Grace Экокожа Черный
Следующий Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый
Стул барный Grace Экокожа Черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота850/1060 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
53

Стул Ницца барный

Стул барный Фокс 75 белыйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
48

Стул барный Фокс 75 белый

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
46

Стул барный Фокс 75 красный

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
48

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

В наличии 16 шт.
Табурет барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена
145

Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 23 шт.
Хит
Стул барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
123

Стул барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 332 шт.
Барное кресло Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 450
Оптовая цена
89

Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL

Распродажа
Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49057
23 990 ₽Оптовая цена
87

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

Распродажа
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
93

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

В наличии 42 шт.
Распродажа
Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена
45

Стул барный Мартин черный

В наличии 17 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Распродажа
Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79015
5 590 ₽
45

Стул Кроссбэк, корица

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
47

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
32

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
33

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
56

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Распродажа
Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWNНастоящее фото товара Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89010
6 490 ₽
73

Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN

Другие товары из раздела барные стулья

Стул барный Комфорт белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
74

Стул барный Комфорт белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Лофт, каркас хром, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
95

Стул барный Лофт, каркас хром, белая экокожа

Настоящее фото товара Барный стул Paskal, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 370
Оптовая цена
78

Барный стул Paskal, белая экокожа

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
75

Стул барный ЛИОН фиолетовый

В наличии 11 шт.
Барный стул Слинг, лавандаНастоящее фото товара Барный стул Слинг, лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от4 050
97

Барный стул Слинг, лаванда

Барный стул МодернНастоящее фото товара Барный стул Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
40

Барный стул Модерн

Стул барный Долтон дуб, тон МахагонНастоящее фото товара Стул барный Долтон дуб, тон Махагон, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
46

Стул барный Долтон дуб, тон Махагон

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венгеНастоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
87

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, капучино, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
13 090 ₽Оптовая цена
85

Стул барный Berlin, капучино, велюр

В наличии 60 шт.
Cтул Eames DSWButterfly Барный БелыйНастоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
31

Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый

Товар в корзине

Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый
Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый
6 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Распродажа
Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79015
5 590 ₽
45

Стул Кроссбэк, корица

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
47

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
32

Стул пластиковый Cross, бежевый