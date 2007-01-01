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Настоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венера велюр сине-зеленый
26 оценок
8 69037
13 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Венера велюр сине-зеленый

Артикул: CH-028-856
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки: металлические, черного цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1330 мм
  • Высота упаковки595 мм
  • Глубина упаковки606 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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