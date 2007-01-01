Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки: металлические, черного цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина585 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1330 мм
- Высота упаковки595 мм
- Глубина упаковки606 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет