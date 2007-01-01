Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Asti Экокожа Кремовый
8 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Asti Экокожа Кремовый - фото 1Стул барный Asti Экокожа Кремовый - фото 2Стул барный Asti Экокожа Кремовый - фото 3Стул барный Asti Экокожа Кремовый - фото 4

Стул барный Asti Экокожа Кремовый

Артикул: CH-052-454
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Като, полубарный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005
Фотография товара Стул Като, полубарный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Asti Экокожа Черный
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Вес8 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Бакнер черный регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бакнер черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Барный стул Бакнер черный регулируемый

43
  • белый, коричневый
  • черный, хромированный
Фотография товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак черный, экокожа

96
  • бежевый
  • белый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Барный стул Геометрия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Геометрия, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Барный стул Геометрия

48
Фотография товара Барный Стул ДИСКО, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный Стул ДИСКО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Барный Стул ДИСКО, черный

64
  • красный
  • черный
  • Стул барный ДИСКО, серый
Фотография товара Стул барный Cooper Ткань Горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Ткань Горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
7 560
Оптовая цена

Стул барный Cooper Ткань Горчичный

14
  • черный
  • бежевый
  • красный
  • голубой
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой

15
В наличии 9 шт.
Фотография товара Барный стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Джонс

8
Фотография товара Барный стул Эбигейл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эбигейл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Барный стул Эбигейл, белый

10
В наличии 219 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный, черный, серебряный

9
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, серый, черный

14
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02, спандекс красный

30
Настоящее фото товара Тележка для меню Гест, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Тележка для меню Гест

15
Фотография товара Стол-стойка барная Квадро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол-стойка барная Квадро

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Новогодний колпак 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 02

32
  • синий, белый
  • красный
Настоящее фото товара Тележка лофт Рокет, произведённого компанией ChiedoCover
от80 590
Оптовая цена

Тележка лофт Рокет

9
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Фуриант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фуриант, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Барный стул Фуриант

9
Фотография товара Стул С61 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С61, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул С61

12
Фотография товара Стул барный Классик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Классик, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул барный Классик

6
Фотография товара Барный стул Амелия, белый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амелия, белый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул Амелия, белый, светлый орех

7
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный

9
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул барный Лего, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Стул барный Лего, черный, экокожа

6
Фотография товара Стул барный Матра, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, черный

5
  • серый
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный Фредди Арм, вельвет, серый

5
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный

13
  • черный, хромированный
  • бежевый
  • серый
  • желтый
Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа, голубой

8

Товар в корзине

Стул барный Asti Экокожа Кремовый
Стул барный Asti Экокожа Кремовый
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02, спандекс красный

30
Настоящее фото товара Тележка для меню Гест, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Тележка для меню Гест

15

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.06.2026 Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете
Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете

Перейдите, чтобы узнать подробности