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Стул барный Asti Экокожа Кремовый

Артикул: CH-052-454
8 оценок
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Стул барный Asti Экокожа Черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья630/850 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, белый

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