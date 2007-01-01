Характеристики товара
Описание
Высокая спинка с горизонтальными прострочками, глубокое сиденье и широкие подлокотники обеспечивают комфорт в течение рабочего дня. Монолитный каркас добавляет прочности. Идеально подходит как для руководителей, так и для сотрудников. Хромированная крестовина выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина850 мм
- Высота1185/1285 мм
- Ширина сиденья555 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет