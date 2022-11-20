Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.85 кг
- Объем0.174 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул офисный Гирос, экокожа, черныйВ наличии 98 шт.
Стул офисный Гирос, серыйВ наличии 67 шт.
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевоеВ наличии 34 шт.
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черноеВ наличии 24 шт.
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Кресло руководителя TopChairs Royal, черноеВ наличии 5 шт.
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черноеВ наличии 98 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевоеВ наличии 79 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневоеВ наличии 10 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Кресло Кольт
Кресло Свинг
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками
Кресло для офиса МГ-19 черный
Кресло College H-8766L-1/Beige
Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожаВ наличии 1 шт.
Стул Азбрук, черныйВ наличии 30 шт.
Стул Спрингс
Стул Pixar, светло-зеленыйВ наличии 42 шт.