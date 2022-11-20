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Стул полубарный Loft, коричневый

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Стул полубарный Milan, латте

Характеристики товара

Описание

«Вот бы можно было купить барный стул, но комфортной высоты» — если вы так звучало ваше желание, то оно воплотилось в жизнь в виде удобного и идеально вписывающегося в домашний интерьер полубарного стула Loft коричневый. Комфортная высота сидения в 67,5 сантиметров позволит разместиться на полубарном стуле даже в самой короткой и узкой одежде, не стесняя движений и не вызывая неудобств.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Ширина440 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина450 мм

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