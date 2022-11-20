Характеристики товара
Описание
«Вот бы можно было купить барный стул, но комфортной высоты» — если вы так звучало ваше желание, то оно воплотилось в жизнь в виде удобного и идеально вписывающегося в домашний интерьер полубарного стула Loft коричневый. Комфортная высота сидения в 67,5 сантиметров позволит разместиться на полубарном стуле даже в самой короткой и узкой одежде, не стесняя движений и не вызывая неудобств.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Ширина440 мм
- Длина500 мм
- Глубина450 мм