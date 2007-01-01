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Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Лофт-12 Н
37 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Табурет Лофт-12 Н - фото 1Табурет Лофт-12 Н - фото 2Табурет Лофт-12 Н - фото 3Табурет Лофт-12 Н - фото 4Табурет Лофт-12 Н - фото 5Табурет Лофт-12 Н - фото 6Табурет Лофт-12 Н - фото 7

Табурет Лофт-12 Н

Артикул: CH-002-309
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота450 мм
  • Вес5,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Табурет Лофт-12 — практичное и надежное решение для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, а также домашней кухни и обеденной зоны. Прочный металлический каркас обеспечивает устойчивость и долговечность, а лаконичный дизайн легко вписывается в современные интерьеры. Табурет рассчитан на ежедневную эксплуатацию и подходит для помещений с высокой проходимостью.

Преимущества:

Прочный металлокаркас — надежность и длительный срок службы.
Комфортная посадка — удобно для ежедневного использования.
Износостойкие материалы — подходят для интенсивной эксплуатации.
Простой уход — легко поддерживать чистоту и аккуратный внешний вид.
Универсальность — подходит для заведений и домашнего использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота450 мм
  • Вес5,5 кг
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете ШампаньШампань
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете БронзаБронза
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете ТитанТитан
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете СереброСеребро
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете ПиранПиран
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Табурет Лофт-12 Н - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Табурет Лофт-12 Н - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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