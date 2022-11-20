Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота700 мм
- Профиль каркаса40х40 мм
- Вес49.6 кг
- Материал столешницысосна 40мм
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
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