Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт-61 - фото 1Стол Лофт-61 - фото 2Стол Лофт-61 - фото 3Стол Лофт-61 - фото 4Стол Лофт-61 - фото 5Стол Лофт-61 - фото 6

Стол Лофт-61

Артикул: CH-050-697
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол лофт Виктория
Стол лофт Виктория
Следующий Стол Лофт-74

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота700 мм
  • Профиль каркаса40х40 мм
  • Вес49.6 кг
  • Материал столешницысосна 40мм
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
39

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный

Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
31

Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный

Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
9

Стол Меркурий металлический

Настоящее фото товара Стол Оскар металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Стол Оскар металлический

Настоящее фото товара Стол Империал металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
3

Стол Империал металлический

Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Стол Монолит-1-СПБ

Настоящее фото товара Стол журнальный Симпл квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
12

Стол журнальный Симпл квадро

Стол журнальный ФьюжнНастоящее фото товара Стол журнальный Фьюжн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
12

Стол журнальный Фьюжн

Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
14

Стол журнальный Гурон 2

Столик детский OnionНастоящее фото товара Столик детский Onion, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
2

Столик детский Onion

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
31

Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от170
12

Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover
от150
18

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
27

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
19

Куверт на 2 прибора Ричард, гладь слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
11

Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от140
24

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд

Другие товары из разделастолы по форме
Стол Лидер 10Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
34

Стол Лидер 10

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
2

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

В наличии 46 шт.
Стол Лидер 1 с подставкой для ногНастоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
32

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
24

Стол Лидер 5