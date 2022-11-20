Характеристики товара
Описание
Стул Брюгге - это творение дизайнера Тапио Анттила для Kave Home. Спинка, сиденье и подлокотники изготовлены из цельного дерева акации с отделкой из тикового дерева, которая отлично подходит как для наружного, так и для внутреннего использования. Его конструкция изготовлена из оцинкованной стали, более устойчива к ржавчине и коррозии, чем обычная сталь, а также может противостоять ультрафиолетовому излучению. Дизайнерский образец, который является экологически чистым, поскольку он имеет сертификат FSC, гарантирующий, что древесина поступает из лесов с устойчивыми рубками.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Длина510 мм
- Ширина550 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина550 мм
- Вес8.1 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки890 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки10 кг