Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Вес6,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
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