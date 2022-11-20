Фотография Барный стул Слинг, лаванда от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Барный стул Слинг, лаванда

4.3
Оптовая цена
от 3 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Слинг, лаванда
Барный стул Слинг, лаванда
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Барный стул Слинг, лаванда

4.3
3990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Высота760 мм
  • Цветсиреневый, черный
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа

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