Характеристики товара
Описание
Барный стул Слинг: элегантная простота для вашего заведения
Современный, прочный и стильный — барный стул Слинг создан для ресторанов и баров, где важны лаконичный дизайн и надежность. Его минималистичная конструкция сочетает в себе натуральное дерево и прочный металл, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Устойчивость и долговечность — прочный металлический каркас с матовым покрытием и усиленными перекладинами выдерживает интенсивные нагрузки
✔ Комфорт и эргономика — удобная подножка и сиденье из массива дерева с закругленными краями обеспечивают комфорт при длительном использовании
✔ Современная эстетика — контраст теплого дерева и строгого металла создает стильный акцент в интерьере
Барный стул "Слинг" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для тех, кто ценит качество и лаконичный дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина300 мм
- Высота760 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет