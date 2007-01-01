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Настоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Слинг барный, черный
58 оценок
3 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Слинг барный, черный - фото 1Стул Слинг барный, черный - фото 2Стул Слинг барный, черный - фото 3Стул Слинг барный, черный - фото 4Стул Слинг барный, черный - фото 5Стул Слинг барный, черный - фото 6Стул Слинг барный, черный - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Слинг барный, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Слинг барный, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Слинг барный, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Слинг барный, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Слинг барный, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Слинг барный, черный производства ChiedoCover
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Стул Слинг барный, черный

Артикул: CH-002-171
58 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота760 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Слинг: элегантная простота для вашего заведения

Современный, прочный и стильный — барный стул Слинг создан для ресторанов и баров, где важны лаконичный дизайн и надежность. Его минималистичная конструкция сочетает в себе натуральное дерево и прочный металл, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Устойчивость и долговечность — прочный металлический каркас с матовым покрытием и усиленными перекладинами выдерживает интенсивные нагрузки
✔ Комфорт и эргономика — удобная подножка и сиденье из массива дерева с закругленными краями обеспечивают комфорт при длительном использовании
✔ Современная эстетика — контраст теплого дерева и строгого металла создает стильный акцент в интерьере

Барный стул "Слинг" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для тех, кто ценит качество и лаконичный дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота760 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Слинг барный, черный - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Слинг барный, черный - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Слинг барный, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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