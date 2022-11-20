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Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый - фото 1Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый - фото 4Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый - фото 5

Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый

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Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х1440

Объем: 0,3

Вес: 38,4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки38.40 кг

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