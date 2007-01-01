Характеристики товара
Описание
Барный табурет Лофт-12 — практичное и надежное решение для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, а также домашней кухни и обеденной зоны. Прочный металлический каркас обеспечивает устойчивость и долговечность, а лаконичный дизайн легко вписывается в современные интерьеры. Табурет рассчитан на ежедневную эксплуатацию и подходит для помещений с высокой проходимостью.
Преимущества:
Прочный металлокаркас — надежность и длительный срок службы.
Комфортная посадка — удобно для ежедневного использования.
Износостойкие материалы — подходят для интенсивной эксплуатации.
Простой уход — легко поддерживать чистоту и аккуратный внешний вид.
Универсальность — подходит для заведений и домашнего использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Высота790 мм
- Вес6,5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет