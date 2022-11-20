Характеристики товара
Описание
Варианты размеров: Возможно изготовление по любым размерам
Материал основания: металл
Сиденье: только прямое, натуральный дуб (сращенный) с покрытием
Покрытие сиденья: проф. состав масла с воском (Германия)
Стиль: Лофт
Варианты цвета: на выбор, по согласованию
Состаривание цвета металла: по желанию заказчика
Размер: Ширина 35, Глубина 35, Высота 85,5 см
Основные характеристики
- Высота855 мм
- Высота до сиденья855 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Материал каркасаметалл