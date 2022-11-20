Характеристики товара
Описание
Вес в упаковке: 6 кг
Объем упаковки: 0,25
Габариты упаковки: 51,5*51*94,5
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья630 мм
- Глубина520 мм
- Вес4 кг
- Цветчерный
Вес в упаковке: 6 кг
Объем упаковки: 0,25
Габариты упаковки: 51,5*51*94,5
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