Характеристики товара
Описание
Давно ищите оригинальную вещь для домашнего или публичного интерьера? Этот стул приятного мятного оттенка претендует на ваше внимание. У него скромный внешний вид, крепкий внутренний стержень и серьёзные намерения. С ним приятно не только иметь дело, но и вместе отдыхать. Он не боится физических нагрузок, солнца и влажности. Металлическая конструкция надежно удерживает пластиковые элементы стула, а специальные эластичные протекторы защищают напольное покрытие от повреждений. Не стул, а настоящий подарок!
Металлические ножки мебели зачастую являются частью ее каркаса. А это значит, что такая мебель отличается долгим сроком службы, кроме того металл не горит. В тоже время металлические стулья очень легкие. Гибкость металла позволяет создавать стулья самых разнообразных форм, которые смотрятся не только очень красиво, но и создают чувство путешествия во времени.
Мебель для офиса, прежде всего иллюстрирует практичность, сдержанность и деловой подход. Своим видом она говорит о серьезности ее владельца, начиная от дизайна и заканчивая расцветкой.
Дом — место умиротворения и тепла. И мебель, разумеется, должна этому соответствовать. Домашняя мебель может многое о вас сказать. Своим дизайном, формой, расцветкой и материалом она отражает истинную сущность своего владельца.
Одно из самых весомых достоинств жесткого сиденья — польза для позвоночника. Более того, жесткое сиденье легче поддается мытью, так как не требует использования стиральной машины.
Используя стул со спинкой, вы значительно уменьшите нагрузку на позвоночник. Грамотная конструкция спинки позволит долгое время не менять положения, а эстетика конструкции принесет удовольствие.
Материал сидения: Пластик
Цвет: Зеленый
Сиденье: Жесткое
Объем упаковки: 0.17 м³
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина510 мм
- Глубина520 мм
- Вес3 кг