Стул Митч серый

12 оценок

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Стул Митч серый

4.7
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Штабелируется по 4 шт
Упаковка: короб гофрокартон
Масса изделия: 3.65 кг
Размер упаковки: 1,08x0,48x0,68
Масса коробки: 14.40 кг
Объем коробки: 0.353 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый

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