Стул Митч серый
3 190 ₽
Штабелируется по 4 шт
Упаковка: короб гофрокартон
Масса изделия: 3.65 кг
Размер упаковки: 1,08x0,48x0,68
Масса коробки: 14.40 кг
Объем коробки: 0.353 м3
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