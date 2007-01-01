Характеристики товара
Описание
Стул Victoria Ghost с подлокотниками прозрачный пластиковый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина565 мм
- Высота925 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяДа