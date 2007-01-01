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Настоящее фото товара Стул Sonya с подлокотниками прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Sonya с подлокотниками прозрачный
26 оценок
8 99026
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Sonya с подлокотниками прозрачный

Артикул: CH-050-786
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота925 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Victoria Ghost с подлокотниками прозрачный пластиковый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота925 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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