Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка, просторное сиденье и подлокотники обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 150 кг.
Каркас: пластик
Ширина: 56,50
Ширина сиденья: 49,00
Глубина: 53,50
Глубина сиденья: 45,00
Высота: 92,50
Высота сиденья: 47,00
Нагрузка: 150
Вес: 4,700
Китай
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 66*58*109
Объем: 0,417
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина535 мм
- Высота925 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияКитай