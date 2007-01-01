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Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Pixar, светло-зеленый
69 оценок
6 9908
7 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Pixar, светло-зеленый

Артикул: CH-050-299
69 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья - пластик, материал ножек - металл.
Размер упаковки: 50х50х78 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки440 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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