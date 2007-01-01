Характеристики товара
Описание
Размер упаковки: 50х50х78 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина500 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки440 мм
- Вес6.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет