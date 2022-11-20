Логистические данные:
Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Слэб Маршалл
Барный стул Sport, белый
Диван пластиковый Sabinas Basic
Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама
Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный
Стул Олимпия
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Fold, металлокаркас белый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт