Стул Masters, бирюзовый

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Стул Masters, латте

Характеристики товара

Описание

Стул Masters - одно из самых удивительных и привлекательных решений дизайна пластиковых стульев.

Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, современных офисных пространств, баров, кафе, ресторанов и отелей.

Варианты матовых отделок и металлизированного эффекта пластика расширяют возможность реализаций со стульями Masters в разных по стилю и дизайну помещениях.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина535 мм
  • Глубина573 мм
  • Материалпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг

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