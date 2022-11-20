Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина сидушки, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|450
|450
|750
|40
|массив сосны
|8,5
|5790
|450
|450
|600
|40
|массив сосны
|8
|5290
|450
|450
|750
|40
|массив дуба
|10
|9590
|450
|450
|600
|40
|массив дуба
|9,6
|9390
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