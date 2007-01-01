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Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт-8
65 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Лофт-8 производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Лофт-8 производства ChiedoCover
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Стул Лофт-8

Артикул: CH-001-766
65 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт 8 – стильное и надежное решение для баров и ресторанов.

Современный барный стул в индустриальном стиле сочетает натуральное дерево и прочный металл. Идеально подходит для зон фуд-кортов, барных стоек и ресторанных террас.

Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – удобное сиденье и подножка обеспечивают правильную посадку
✔ Повышенная устойчивость – ножки с двойным металлическим кольцом гарантируют надежность
✔ Стильный лофт-дизайн – сочетание дерева и металла создает современную эстетику
✔ Простота в уходе – деревянное сиденье легко очищается от загрязнений

Этот стул – не просто мебель, а важный элемент атмосферы вашего заведения. Его лаконичный дизайн дополнит любой современный интерьер, а прочная конструкция выдержит активную эксплуатацию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Лофт-8 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Лофт-8 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Лофт-8 - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Лофт-8 - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Лофт-8 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Лофт-8 - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Лофт-8 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Лофт-8 - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Лофт-8 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Лофт-8 - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Лофт-8 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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