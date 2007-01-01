Характеристики товара
Описание
Стул Лофт 8 – стильное и надежное решение для баров и ресторанов.
Современный барный стул в индустриальном стиле сочетает натуральное дерево и прочный металл. Идеально подходит для зон фуд-кортов, барных стоек и ресторанных террас.
Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – удобное сиденье и подножка обеспечивают правильную посадку
✔ Повышенная устойчивость – ножки с двойным металлическим кольцом гарантируют надежность
✔ Стильный лофт-дизайн – сочетание дерева и металла создает современную эстетику
✔ Простота в уходе – деревянное сиденье легко очищается от загрязнений
Этот стул – не просто мебель, а важный элемент атмосферы вашего заведения. Его лаконичный дизайн дополнит любой современный интерьер, а прочная конструкция выдержит активную эксплуатацию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет