Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора
41 оценка
17 990
Товар в корзине. Перейти
Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 1Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 2Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 3Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 4Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 5Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 6Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 7Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора - фото 8

Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора

Артикул: CH-026-826
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава от компании ChiedoCover.
Следующий Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Folio - это инновационное расслабляющее кресло, регулируемое в двух положениях, предназначенное для уличного использования. Изготовлено из перерабатываемой стекловолоконной смолы. Основная конструкция кресла сделана из одного перфорированного стекловолоконного листа (отсюда и название на итальянском языке "folio"), украшенного квадратным узором. Особенностью кресла является его изогнутый дизайн, не требующий каких-либо связующих элементов между сидением и спинкой. Кресло Folio полностью изготовлено в Италии - от дизайна до изготовления пресс-форм и производства.
Особенности:
Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному Nardi ручному двух-кнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна

Размер упаковки:
1255х1050х750 мм

Вес брутто:
38.7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.99 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

45
  • прозрачный
  • серый
Фотография товара Стул Eames DSR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Eames DSR черный

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ)

136
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 SW (на базе SWISS) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 SW (на базе SWISS), произведённого компанией ChiedoCover
от25 49024
33 190 ₽Оптовая цена

Стул Q5 SW (на базе SWISS)

96
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 86 шт.
Настоящее фото товара Стул Адриано, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Адриано, синий

38
  • синий
  • зеленый
  • красный
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ферн, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Ферн, черный

11
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Стул ЛЮКС (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул ЛЮКС (НА 4 НОЖКАХ), красный

9
  • синий
  • желтый
  • красный
Настоящее фото товара Стул Нолан, белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Нолан, белый, голубой

12
Фотография товара Стул Клэп, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клэп, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Клэп, белый, серый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул С-41, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул С-41, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул С-41, журавинка белый

31
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, тортора

30
  • серый
  • бежевый
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69038
2 690 ₽

Чехол для стола 11

44
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая

50
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table квадратный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table квадратный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table квадратный, белый

6
  • белый
  • зеленый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02, спандекс красный

30
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый

47

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, красный

54
Распродажа
Фотография товара Стул барный Модерн НЬЮ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Модерн НЬЮ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49035
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Модерн НЬЮ, белый

26
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Элис, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Элис, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Элис, антрацит

60
  • черный
  • серый
  • белый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Бернардо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бернардо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 7902
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Бернардо, черный

38
  • серый
  • черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, агава

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Элайк, красный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Элайк, красный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Элайк, красный, металл

12
  • красный
  • белый
  • желтый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
5 29034
7 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки

7
  • черный
  • темно-серый
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Марти, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марти, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 49055
5 490 ₽Оптовая цена

Стул Марти, пластиковый, белый

26
  • белый
  • желтый
  • бирюзовый
В наличии 109 шт.
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый

5
Фотография товара Стул Плато, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плато, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Плато, белый

12
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора
Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора
от 17 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул С-41, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул С-41, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул С-41, журавинка белый

31
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, тортора

30
  • серый
  • бежевый
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!
Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.06.2026 Пластиковые офисные стулья
Пластиковые офисные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности