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Тележка Horizon - фото 1

Тележка Horizon

Артикул: CH-067-057
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота900 мм
  • Вес20 кг

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