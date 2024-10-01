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Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов - фото 1Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов - фото 2

Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов

Артикул: CH-066-972
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240л. и дополнительными бортами из сетки, поддерживающими белье. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота850 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материалметалл
  • Короб для белья240 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.50 м3

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