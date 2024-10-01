Характеристики товара
Описание
Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы размером 20х20мм. Полки изготовлены из листовой зеркальной нержавеющей стали. Полки с лицевой и задней стороны закрыты тканевой нейлоновой шторкой. Стенки тележки выполнены из листа нержавеющей стали. Размер полки 55х70 см., расстояние между полками 22см. Верхняя полка имеет борта для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешки бежевого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина550 мм
- Высота1300 мм
- Вес45 кг
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.30 м3