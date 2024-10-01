Товар в корзине. Перейти
Тележка Klara для горничных из нержавейки - фото 1Тележка Klara для горничных из нержавейки - фото 2

Тележка Klara для горничных из нержавейки

Артикул: CH-066-808
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы размером 20х20мм. Полки изготовлены из листовой зеркальной нержавеющей стали. Полки с лицевой и задней стороны закрыты тканевой нейлоновой шторкой. Стенки тележки выполнены из листа нержавеющей стали. Размер полки 55х70 см., расстояние между полками 22см. Верхняя полка имеет борта для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешки бежевого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес45 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.30 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья David, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья David

33
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Настоящее фото товара Тележка для горничных Люси, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена

Тележка для горничных Люси

41
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной May, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной May

39
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon

46
Настоящее фото товара Тележка гостиничная бельевая, 1 мешок, складная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 135
Оптовая цена

Тележка гостиничная бельевая, 1 мешок, складная

8
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевый мешок , произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевый мешок

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей

8
New
Настоящее фото товара Тележка Sea, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Тележка Sea

13
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Колин, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, горчичный

8
В наличии 112 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул PONCE Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONCE Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул PONCE Бежевый

9
В наличии 80 шт.
New
Фотография товара Стул барный Vault, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Vault, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Vault, экокожа, бежевый

9
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул LT Dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LT Dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул LT Dark grey

42
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь

10
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
Распродажа
Фотография товара Стул Ститч велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ститч велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 52451
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Ститч велюр синий

74
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, желтый

30
Фотография товара Стул на металлокаркасе Odda черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Odda черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Odda черный

6
Фотография товара Стул Dystopia оранжевый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dystopia оранжевый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Стул Dystopia оранжевый, пластик

41
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Martel, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Martel

46
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Garcia, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Garcia

31
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Lewis, произведённого компанией ChiedoCover
от15 59017
18 590 ₽Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Lewis

38
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Chris, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Chris

39
Фотография товара Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael

34
New
Фотография товара Тележка Melbourne разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Melbourne разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Melbourne разборная для горничной

8
New
Фотография товара Тележка Geneva разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Geneva разборная для горничной , произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Geneva разборная для горничной

9
New
Настоящее фото товара Вставка в тележку для аксессуаров, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Вставка в тележку для аксессуаров

9
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Dawson, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Dawson

14
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением

10

Товар в корзине

Тележка Klara для горничных из нержавейки
Тележка Klara для горничных из нержавейки
от 51 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Колин, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, горчичный

8
В наличии 112 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул PONCE Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONCE Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул PONCE Бежевый

9
В наличии 80 шт.
New
Фотография товара Стул барный Vault, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Vault, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Vault, экокожа, бежевый

9
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул LT Dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LT Dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул LT Dark grey

42
В наличии 8 шт.