от 23 290 ₽ 21

29 390 ₽ Оптовая цена

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

47

от 9 990 ₽

Оптовая цена

Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом

30

от 22 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan

39

от 13 790 ₽

Оптовая цена

Тележка Red sea для горничных универсальная

14

от 9 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для уборки и сбора листьев Enhance

13

19 390 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж Deering

15

15 390 ₽

Оптовая цена

Тележка Extra

11

от 38 490 ₽

Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden

15

от 46 590 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper

15

26 190 ₽

Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками