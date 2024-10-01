Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 200л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 20
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 60
Масса, кг, не более 25
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 700
ширина 600
высота 950
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина600 мм
- Высота950 мм
- Вес25 кг
- Объем200 л
- Максимальная нагрузка60 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия