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Тележка для перевозки и хранения белья Robin - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Robin

Артикул: CH-015-419
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 200л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 20
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 60
Масса, кг, не более 25
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 700
ширина 600
высота 950

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес25 кг
  • Объем200 л
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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