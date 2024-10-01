Характеристики товара
Описание
Тележка для перевозки и хранения чистого белья. Размер полок 50х68 см. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1280 мм
- Ширина510 мм
- Высота1290 мм
- Вес10 кг
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.23 м3