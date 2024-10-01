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Тележка Valladolid для перевозки чистого белья - фото 1

Тележка Valladolid для перевозки чистого белья

Артикул: CH-066-789
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для перевозки и хранения чистого белья. Размер полок 50х68 см. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1280 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1290 мм
  • Вес10 кг

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

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