Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Бостон - фото 1Стул поворотный Бостон - фото 2Стул поворотный Бостон - фото 3Стул поворотный Бостон - фото 4

Стул поворотный Бостон

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дизайнерский стул Мюнхен
Дизайнерский стул Мюнхен
Следующий Стул Лоренс
Дизайнерский стул Мюнхен

Характеристики товара

Описание

Мягкий поворотный стул “Бостон” – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).

Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.

Основание – разборный каркас с поворотной площадкой.
Состав стула:

Сиденье со спинкой: Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут тканью или искусственной экокожей
Сборно-разборный металлокаркас: Профильная труба 30*15 и 20*20 мм.

Максимальная нагрузка до 100 кг.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Высота спинки430 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес7,8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкакожзам/ткань
  • Максимальная нагрузка100 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19025
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79027
2 450 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон

Стул «Apriori S» Настоящее фото товара Стул «Apriori S» , произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
14

Стул «Apriori S»

Стул пластиковый Maya, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Maya, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Maya, черный

В наличии 7 шт.
Стул William с подлокотниками ромб, бархат винно-красныйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат винно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
7

Стул William с подлокотниками ромб, бархат винно-красный

Обеденный стул Чико, черныйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Обеденный стул Чико, черный

Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби серыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 900
Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби серый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди