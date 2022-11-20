Характеристики товара
Описание
Мягкий поворотный стул “Бостон” – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.Основание – разборный каркас с поворотной площадкой.
Состав стула:
Сиденье со спинкой: Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут тканью или искусственной экокожей
Сборно-разборный металлокаркас: Профильная труба 30*15 и 20*20 мм.
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Высота спинки430 мм
- Ширина570 мм
- Глубина590 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес7,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкакожзам/ткань
- Максимальная нагрузка100 кг