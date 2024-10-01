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Тележка Laptev для горничных универсальная

Артикул: CH-066-696
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 68см, расстояние между полками,45см. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка может поставляться в полностью сварном или разборном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес17 кг
  • Материалметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3

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