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Стул Marilyn

Артикул: CH-050-281
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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