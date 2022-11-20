Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Высота810 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Victory, синий
Стул Victory, латте
Стул Victory, серый
Стул Vicky, синий
Стул Vicky, латте
Стол складной Виктория 150
Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный
Стол ОРИОН-3, D900
Стол ОРИОН-6, D1100
Стол ЛИРА-14, 2000x1000
Стол Майон, дуб галифакс, массив
Стол обеденный Марбург
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло