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Стул Dystopia оранжевый, пластик

Артикул: CH-026-934
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Стул Queen полностью выполнен из поликарбоната, прочного материала, пригодного для использования в любых условиях.
Сиденье спроектировано в соответствии с самыми традиционными канонами, однако содержит некоторые элементы современности – как в дизайне, так и в материале и конструкции

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый, прозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.42 м3

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