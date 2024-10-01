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Тележка Collioure для белья

Артикул: CH-067-003
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья с открывающейся передней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина830 мм
  • Ширина590 мм
  • Высота1060 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Короб для белья300 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.40 м3

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