Характеристики товара
Описание
Тележка для белья с открывающейся передней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина830 мм
- Ширина590 мм
- Высота1060 мм
- Вес18 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Короб для белья300 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.40 м3