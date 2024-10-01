Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240 л. и усиленными колесами для работы на улице. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные диаметром 160мм. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина550 мм
- Высота950 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материалметалл
- Короб для белья240 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки950 мм
- Объём упаковки0.35 м3