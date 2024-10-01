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Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами - фото 1Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами - фото 2Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами - фото 3

Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами

Артикул: CH-066-964
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240 л. и усиленными колесами для работы на улице. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные диаметром 160мм. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материалметалл
  • Короб для белья240 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.35 м3

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