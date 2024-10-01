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Тележка Hurghada для сбора грязного белья - фото 1

Тележка Hurghada для сбора грязного белья

Артикул: CH-066-932
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материалметалл
  • Короб для белья240 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.35 м3

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