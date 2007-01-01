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Стул Office Ease, бежевый

Артикул: CH-072-193
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Office Ease, серый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Office Ease, металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал ножек:сталь (бежевый) ; Материал основания:сталь (бежевый) ; Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материалсталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Office Ease, бежевый
Стул Office Ease, бежевый
8 790
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