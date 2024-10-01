Характеристики товара
Описание
Допустимая нагрузка 300 кг
Допустимая нагрузка на полку 50 кг
Общая ширина 800 мм
Общая глубина 700 мм
Общая высота 1600 мм
Поверхность с порошковым покрытием
Оснащение колесами 4 направляющих ролика, из них 2 с двойным стопором
Колеса цельная резина
Диаметр колеса 125 мм
Опора колеса роликовый подшипник
Материал панели основания панель МДФ, декоративное покрытие
Материал решетки сталь
Внутренняя ширина 750 мм
Внутренняя глубина 650 мм
Размер ячеек боковой решетки 100 x 100 мм
Цвет каркаса светло-синий RAL 5012
Размер70х80х160(В)
объем товара (м3)0.7
вес, кг.20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина800 мм
- Высота1600 мм
- Вес20 кг
- Допустимая нагрузка300 кг
- Цветсиний