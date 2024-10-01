Товар в корзине. Перейти
Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Crane - фото 1

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Crane

Артикул: CH-066-926
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом
Фотография товара Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для перевозки и хранения белья Luca
Фотография товара Тележка для перевозки и хранения белья Luca от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес30 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для горничных Мона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19015
28 190 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных Мона

31
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от22 6909
24 690 ₽Оптовая цена

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки

35
New
Настоящее фото товара Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

10
New
Фотография товара Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

11
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для белья, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для белья

15
New
Фотография товара Тележка для уборки Belle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для уборки Belle, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки Belle

11
New
Настоящее фото товара Тележка Prime, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Тележка Prime

7
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Luna, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Luna

6
New
Фотография товара Тележка лофт Master от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Master, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Тележка лофт Master

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Fabricius, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius, белый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр серый

56
В наличии 96 шт.
Фотография товара Стул Emma, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Emma, серый

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Тибо изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Стул Тибо изумрудный

32
В наличии 13 шт.
New
Фотография товара Стул барный Arch, экокожа, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Arch, экокожа, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Arch, экокожа, светло-серый

7
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Scoop

63
Фотография товара Стул Бриф NEW велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф NEW велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Бриф NEW велюр, серый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Franz, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franz, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Franz, зеленый

91
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец

5
Фотография товара Стул Oliver экокожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

53
В наличии 87 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 800 Basic, произведённого компанией ChiedoCover
70 290
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 800 Basic

30
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact, произведённого компанией ChiedoCover
93 790
Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact

46
New
Фотография товара Тележка White sea для горничных, универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка White sea для горничных, универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка White sea для горничных, универсальная

14
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, серый

6
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок

12
New
Фотография товара Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки, хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки, хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки, хранения белья

13
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March , произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March

10
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden

15
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Line, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Line

14
New
Фотография товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Oliv от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Oliv, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Oliv

7

Товар в корзине

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Crane
Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Crane
30 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Fabricius, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius, белый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр серый

56
В наличии 96 шт.
Фотография товара Стул Emma, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Emma, серый

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Тибо изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Стул Тибо изумрудный

32
В наличии 13 шт.