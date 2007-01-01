Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Flux+, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flux+, дерево
10 оценок
10 590
Стул Flux+, дерево - фото 1Стул Flux+, дерево - фото 2Стул Flux+, дерево - фото 3Стул Flux+, дерево - фото 4Стул Flux+, дерево - фото 5

Стул Flux+, дерево

Артикул: CH-069-471
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эксклюзивный дизайн, тонированное натуральное дерево, декоративно-защитное покрытие каркаса: ударопрочный полиуретановый лак на основе эпоксидных смол - то, что нужно для солидного кабинета или приемной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки624 мм
  • Высота упаковки655 мм
  • Глубина упаковки322 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

