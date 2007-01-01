Характеристики товара
Описание
Эксклюзивный дизайн, тонированное натуральное дерево, декоративно-защитное покрытие каркаса: ударопрочный полиуретановый лак на основе эпоксидных смол - то, что нужно для солидного кабинета или приемной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья490 мм
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки624 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки322 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет