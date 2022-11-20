Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина550 мм
- Высота810 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Halmar verdi, белый
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный
Стол ЛИРА, 1600x900
Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1400x900
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Стол обеденный Актан
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло