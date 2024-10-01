Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 300л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина550 мм
- Высота950 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалметалл
- Короб для белья300 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.45 м3