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Тележка для прачечной из нержавейки Dakota - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки Dakota - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки Dakota

Артикул: CH-067-051
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 300л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалметалл
  • Короб для белья300 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.45 м3

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